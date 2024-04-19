Tzolakis, penaltı atışlarını su şişesi kağıdına yazmış, penaltıları öyle kurtarmış!
Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdı ve ona bakarak hareket etti.
Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı’nda normal süresi Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtardı.
Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.
18 PENALTI GOLÜ YEMİŞTİ, ÜÇ PENALTI KURTARDI!
Bu maça dek kariyerinde 18 penaltı golü yiyen, 2 penaltıyı ise kurtarmayı başaran Olympiacos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugün 3 penaltı kurtardı.
MAÇ SONU O ANLARI ANLATTI
Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.
Genç kaleci ayrıca, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Tzolakis'in performansı ve Olympiakos'un İstanbul'daki zaferi Yunanistan'da manşetleri süsledi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
TA NEA: İNANILMAZ BİR GECE!
Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.
SDNA: TZOLAKIS'İN HARİKA GECESİ
Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı.
BNSPORTS: BU SEFER LIVAKOVIC DEĞİL TZOLAKIS VARDI!
Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.