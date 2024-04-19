Tzolakis, penaltı atışlarını su şişesi kağıdına yazmış, penaltıları öyle kurtarmış!

Tzolakis'in performansı ve Olympiakos'un İstanbul'daki zaferi Yunanistan'da manşetleri süsledi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

TA NEA: İNANILMAZ BİR GECE!

Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.