Nuri Alço'nun sağlığında olumsuz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Ankara'ya sevk edildi
Nuri Alço'nun bugün taburcu olacağı açıklanmıştı. Ne var ki son anda sağlık durumu hakkında yaşanan olumsuzluktan dolayı Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi
Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Eşi Burcu Alço tarafından Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.
Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Nuri Alço'nun tedavisine Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edildi.
Burcu Alço, dün bir açıklama yaparak 12 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından Nuri Alço'nun bugün taburcu olacağını dile getirmişti.