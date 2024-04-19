Ne var ki, sağlık durumunda yaşanan olumsuz bir gelişme üzerine Nuri Alço, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Burcu Alço, eşinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu, kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını söyledi.