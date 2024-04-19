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        Haberler Magazin Nuri Alço'nın sağlık durumunda yeni gelişme... Ankara'ya sevk edildi - Magazin Haberleri

        Nuri Alço'nun sağlığında olumsuz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Ankara'ya sevk edildi

        Nuri Alço'nun bugün taburcu olacağı açıklanmıştı. Ne var ki son anda sağlık durumu hakkında yaşanan olumsuzluktan dolayı Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:47
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        Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Eşi Burcu Alço tarafından Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

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        Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Nuri Alço'nun tedavisine Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edildi.

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        Burcu Alço, dün bir açıklama yaparak 12 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından Nuri Alço'nun bugün taburcu olacağını dile getirmişti.

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        Ne var ki, sağlık durumunda yaşanan olumsuz bir gelişme üzerine Nuri Alço, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
        Burcu Alço, eşinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu, kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını söyledi.

        #Nuri Alço
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