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        Haberler Dünya Son dakika haberi İran destekli grupların kullandığı askeri üste patlama

        Son dakika haberi İran destekli grupların kullandığı askeri üste patlama

        Reuters: Irak'ın güneyinde bulunan ve İran destekli grupların kullandığı askeri üste büyük bir patlama yaşandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.04.2024 - 01:28 Güncelleme: 20.04.2024 - 02:02
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        İran destekli grupların kullandığı askeri üste patlama
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        Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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