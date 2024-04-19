Ankara'da Kerim Coşkun (36), 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından boşanma aşamasındaki eşi Yonca Kazan Coşkun'a (32), oğlunun telefonundan 'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum' mesajı gönderdi.

DHA'nın haberine göre Yonca Kazan Coşkun, hasta olduğunu düşündüğü oğlunun yanına gitmek için kapıyı açtığı sırada eve giren eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 15 Nisan'da Eryaman semtinde meydana geldi. Yonca Kazan Coşkun, 2013 yılında belediyede temizlik görevlisi olan Kerim Coşkun ile evlendi. Yonca Kazan Coşkun, pandemi döneminden itibaren aralarında başlayan geçimsizliğin ardından eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 7 ay önce boşanmaya karar verdi. Yonca Kazan Coşkun, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak, boşanma davası açarken, annesinin yanına döndü. 10 ve 7 yaşındaki çocukları ise babalarında kaldı. REKLAM

OĞLUNUN TELEFONUNDAN MESAJ GÖNDERDİ 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından Kerim Coşkun, eşinin oturduğu binaya girerek, oğlunun cep telefonundan, 'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum' mesajı gönderdi. Yonca Kazan Coşkun, oğlunun hasta olduğunu düşünerek yanına gitmek için kapıyı açtığı sırada dışarıda bekleyen Kerim Coşkun, eve girdi.

Eşinin belindeki bıçağı fark eden Yonca Kazan Coşkun, banyoya kaçtı. Kerim Coşkun, banyo kapısını kırıp içeriye girerek eşini bıçakladı. Yonca Kazan Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken, Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu. Binaya giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansıyan Kerim Coşkun, savcılıktaki ifadesinde, eşiyle pandemi döneminden itibaren cinsel konularda sorunlar yaşadıklarını, eşinin olay günü kendisine hayatında başka birisi olduğunu söyleyerek, "Sen erkek misin, erkeklik görevini yapıyor musun?" dediğini ileri sürdü. Kerim Coşkun, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. REKLAM

"BIÇAĞINI ÇIKARIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU" Yonca Kazan Coşkun ise Ankara'da yakınlarının katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi. Yonca Kazan Coşkun'un kardeşi Özge Kazan (22), "Katil zanlısı olay günü binanın kapısı içeriden çıkan bir kişi tarafından açılınca içeriye giriyor. Burada yangın merdiveninde saklanıyor. Ablam onu engellediği için çocuğunun telefonundan 'Anne ben çok hastayım, beni okuldan alır mısın' diye yazıyor. Ablam da 'Oğlum ben hastayım, gelemem' diye mesaj atıyor. Daha sonra eşini arıyor, eşi 'işteyim gidemem' diyor. Ablam hazırlanıp çıkmak üzereyken katil onu içeriye atıyor. İçeriye girdikten sonra bıçağını çıkarıp cinsel saldırıda bulunuyor. Ablam bu olay gerçekleştikten sonra banyoya saklanıp kapıyı kilitliyor. Ütüyle kapının kolunun yan tarafını deliyor. Sırtından 3 kez bıçaklıyor. Ablam zaten kan kaybından hayatını kaybediyor. Hiçbir şey olmamış gibi binadan çıkıyor" dedi. REKLAM