Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
Sosyal medyada başlatılan 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu
Lokanta ve kafelerde, enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yapıldığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısı yaptı. #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan boykot tarihi olarak önerildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları: