Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü

Bu boykot olayında birkaç noktaya açıklık getirmek istiyorum



Uzun ama okumanızı rica ediyorum



1) "işletme Maliyetleri çok yüksek, şu kadar kira, bu kadar personel vs."

İşletmelerin maliyetleri konusunda tartışmıyorum. Tartıştığım şey, işletme maliyetlerinin ne kadar arttığı ve…