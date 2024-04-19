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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü - İş-Yaşam Haberleri

        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü

        Sosyal medyada başlatılan 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:11
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        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
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        Lokanta ve kafelerde, enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yapıldığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısı yaptı. #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan boykot tarihi olarak önerildi.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu.

        İşte o paylaşımlardan bazıları:

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