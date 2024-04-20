Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

ISPARTA'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada Fatih Ekşi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolu Kargı Tüneli mevkisinde meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı cip ile Fatih Ekşi yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan B.E., B.E., E.E., E.Ö., S.Ö., A.Ö. ve E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye amındı.