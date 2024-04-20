Beşiktaş - Ankaragücü maçının yazar yorumları

Sinan Vardar: "İlk yarı öyle bir hakem izledik ki, Beşiktaş kazanmasın diye elinden geleni yaptı. Neredeyse Beşiktaş'a yapılan tüm faüllerde tribünleri bile çileden çıkardı. Neyse ki Beşiktaş diğer maçlarına nazaran daha etkili futbol ortaya koyarken Muçi'de klasını ortaya koyarak dakika 18'de harika bir gol attı. Hakemin de gayretiyle Ankaragücü bazı pozisyonlar bulmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı önde tamamladı."