Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniye'yi Dolmabahçe'de ağırladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Gazze'de ateşkes çabalarının ve kente insani yardımların ele alındığı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantısı'nda "Kuva-yi Milliye neyse Hamas da odur" ifadesini kullanmıştı.

İran-İsrail gerilimi nedeniyle dünya kamuoyunda Gazze'nin yaşadığı insani dramın ikinci planda kalması, Erdoğan ve Hamas lideri arasındaki görüşmeye kritik bir önem katıyor.

Heniye ile yapılacak görüşmelerde Hamas ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih grupları arasında uzlaşmanın sağlanması konusu da yer alacak.

Türkiye son dönemde Katar ile birlikte her iki konuda yeni önerilerle sürecin ilerletilmesi için çaba gösteriyor.