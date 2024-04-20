Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Görüşmede İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı da bugün bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Biz de iki ülke olarak bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileri taşıma iradesini ortaya koyduk." diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise uluslararası toplumun gündemini şu anda meşgul eden şeyin İran ve İsrail arasındaki gerilim olduğuna işaret etti.

Bakan Şükri, "Bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye ile siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ilişkilerini her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde ilerletmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ticaret hacmini 15 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Şükri, bu potansiyelin her iki ülke için de mevcut olduğunu belirtti.

ERDOĞAN, TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'LA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.