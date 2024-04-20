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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar

        Son dakika haberi Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi ağırlıyor. Bakan Fidan ve Şükri, ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan, Türkiye ve Mısır'ın ortaklığının iki ülkenin halkları için yararlı olduğunu söylerken, Gazze'ye Refah kapısından yardım getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Mısırlı Bakan Şükri de Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini bildirdi. İran-İsrail gerilimiyle ilgili ise Şükri, "İki ülkeye de itidal çağrısı yaptık. Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:01
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        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi İstanbul'da ağırladı.

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        Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Şükri, ortak basın toplantısı düzenliyor.

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        "İki ülkenin ortaklığı, halklarımızın yararına"

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.

        Mısır'la tekrar 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak istiyoruz.

        Libya'da, Mısır ve Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğüne nasıl katkıda bulunabiliriz, bunları istişare etme fırsatımız oldu.

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        Somali ve Etiyopya arasında başlayan yeni sorun alanını da görüştük. Somali'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı tekrar ettik.

        Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.

        Görüşmemizde Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların Refah sınır kapısına ulaşması için yoğun çalışıyoruz. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder.

        İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir."

        "Çatışmaların yayılma ihtimali var"

        Bakan Fidan'ın ardından sözü alan Şükri, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye ile ilişkilerimizi yüksek düzeylere çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

        İran-İsrail gerilimi ile ilgili olarak, bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var. Bütün araçlarla gerilimin büyümemesi için çalışıyoruz.

        Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı var. Sorunun çözülmemesi halinde Ortadoğu'daki krizleri bitmeyecek.

        İsrail'in engellemesi nedeniyle Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne gerekli yardımlar gönderilemiyor. Gazze'de acil bir ateşkes olması şart.

        Yükselen tansiyon nedeniyle endişe duyuyoruz. İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunuyoruz. Diyalog ile tüm sorunlar çözülebilir."

        "Bu artık ezenlerle ezilenlerin savaşı"

        Daha sonra yeniden sözü alan Bakan Fidan, şunları söyledi:

        "Ortadoğu'daki karışıklığın asıl sebebi İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Batının buna göz yumması.

        Kriz küresel fay hatlarını tetikledi. Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef alındığı saldırıların global piyasalara etkisi buna örnek.

        Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Öncelik, Gazze'de işgalin bitirilmesi.

        Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı olmaya başladı. Devletimiz Gazze ile ilgili çabadan bir saniye bile vazgeçmedi"

        Ayrıntılar geliyor...

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