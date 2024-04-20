Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor: Masada neler var?

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışmalar, 1 Nisan ve 13 Nisan'da başka bir noktaya evrilerek İsrail ve İran arasında aktif bir çatışma sürecine dönüştü.

7 Ekim'den beri bölgedeki en önde gelen arabulucu ülkelerden olan Mısır'ın dışişleri bakanı Şükri, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının bir gün sonrasında Türkiye'ye ziyarette bulunuyor.

Şükri son olarak Şubat ayında Brezilya'daki G20 Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüştü.

7 Ekim'de alevlenen İsrail - Hamas çatışmalarıyla bölgedeki en önemli diplomatik taraflardan biri konumuna gelen Mısır, İsrail ve Batı ülkeleri tarafından kritik bir aracı olarak görülüyor.

MASADA NELER VAR?

Dışişleri Bakanı Fidan ve mevkidaşı Şükri'nin başta İran-İsrail gerilimi ve Gazze'nin durumunu ele alması bekleniyor.

İki başkentin ajandası siyaset, ekonomi, ticaret ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda ‘birlikte yapılabilecek işler’ açısından da bir hayli dolu.

NE OLMUŞTU?

Arap Baharı sürecinde Mısır'ın 30 yıllık lideri Hüsnü Mübarek devrilmiş, yerine Müslüman Kardeşler hareketinden Mursi seçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük desteğini alan Mursi, 2012 yılında Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunmuştu.

Ancak dönemin genelkurmay başkanı Sisi, bir darbe düzenleyerek Mursi'yi tutuklamıştı.

İki ülke süreç içinde birçok konuda karşı karşıya gelirken, Türkiye ve Mısır arasında kopan bağlar, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervlerinin paylaşımında Mısır ve Yunanistan’ı yakınlaştıran önemli bir unsur olmuştu. İsrail ile de normalleşme adımları atan Mısır, Doğu Akdeniz’de güçlü bir pozisyon almıştı.