Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Ç, avukatı ve maktulün eşi ile çocukları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen eski site çalışanı Yasemin U. sanığı tanımadığını, Hüseyin Cahit Erdoğan'ın ölümünden sonra sosyal medyasından kinayeli paylaşımlar bulunduğu iddiasını kabul etmedi.
Sanık ise tanık Yasemin U'yu tanımadığını ve daha önce kendisiyle hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi.
Tanığın eski eşinin güvenlik kursundan arkadaşı olduğunu belirten Sanık Süleyman Ç, "Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 6 Haziran'a erteledi.
- Olay
Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında geçen yıl 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Ç. tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
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