Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Tanığın eski eşinin güvenlik kursundan arkadaşı olduğunu belirten Sanık Süleyman Ç, "Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık ise tanık Yasemin U'yu tanımadığını ve daha önce kendisiyle hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Ç, avukatı ve maktulün eşi ile çocukları katıldı.

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