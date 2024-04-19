Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Tokat'ta art arda meydana gelen depremlerin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 191 konut, 84 ahır ve 7 camide hasar oluştu.
Tokat, aynı gün içinde art arda depremlerle sarsıldı. Kentin Sulusaray ilçesi merkezinde büyüklükleri 4,7, 4,1 ve 5,6 arasında peş peşe sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen deprem kentte hasara yol açtı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu deprem nedeniyle hasar gören yapılarla ilgili son durumu paylaştı.
Karaloğlu, "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var." dedi.
En büyük tesellilerinin yaralı ve can kaybı bulunmaması olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında 3 ilçe ve etkilenen tüm köylerimiz taranmış durumda. Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, incelemelerini tamamladılar." diye konuştu.
Karaloğlu, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. İşte Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası hasar gören yapılar...