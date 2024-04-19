Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
Avrupa'daki son temsilcimiz olan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla boyun eğdi ve Avrupa defterini kapadı. Sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte UEFA organizasyonlarında temsilcimiz kalmadı ve UEFA ülke puanına hangi takımımızın ne kadar katkı sağladığı da netleşti. İşte UEFA ülke puanına yapılan katkılar
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı. İşte puanlar
ADANA DEMİRSPOR: 3,5 PUAN
BEŞİKTAŞ: 9 PUAN
GALATASARAY: 15,5 PUAN
FENERBAHÇE: 18 PUAN
SON BEŞ SEZONDA DURUM NE?
ALANYASPOR: 0,5 PUAN
MALATYASPOR: 2,5 PUAN
KONYASPOR: 2,5 PUAN
ADANA DEMİRSPOR: 3,5 PUAN
TRABZONSPOR: 13 PUAN
BEŞİKTAŞ: 16,5 PUAN
SİVASSPOR: 17,5 PUAN
BAŞAKŞEHİR: 34 PUAN
GALATASARAY: 43 PUAN