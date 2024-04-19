Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı. İşte puanlar