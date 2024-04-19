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        Haberler Dünya İsrail basınına göre, İran'a saldırı, uçaktan atılan roketlerle gerçekleştirildi

        İsrail basınına göre, İran'a saldırı, uçaktan atılan roketlerle gerçekleştirildi

        İran-İsrail hattındaki gerilim, İsrail'in gece saatlerinde İran'a yaptığı İHA saldırısıyla yeniden yükseldi. İsrail basınında yer alan habere göre, İsfahan'a yönelik saldırı İsrail uçağından atılan roketlerle gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:16
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        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
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        İsrail basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusuna yönelik gerçekleştirilen saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığını iddia etti.

        İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin, kaynağını açıklamadığı haberinde "Cuma sabahı erken saatlerde İsrail'e ait bir uçağın İran'ın merkezindeki İsfahan'da yer alan İran Hava Kuvvetleri Üssü'nü vuran roketler ateşlediği" kaydedildi.

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        İsrail uçağından saldırı yapıldığı bilgisinin, saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ilk raporlarla çeliştiğine işaret edildi.

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        İsrail, Orta Doğu'da radarlara yakalanmadan İran'a ulaşabilen F-35 uçağına sahip bölgedeki tek ülke konumunda.

        Öte yandan, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

        İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

        Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

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        #israil
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