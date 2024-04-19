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        Haberler Dünya İsrail-İran son durum: İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Yaşanan son gelişmeler neler?

        İsrail'den İran'a İHA saldırısı! Yaşanan son gelişmeler neler?

        Günlerdir dünyanın takip ettiği İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor. İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırının ardından İsrail de gece saatlerinde İran'a misilleme saldırısı düzenledi. İsrail'e ait 3 İHA'nın imha edildiğini belirten İranlı yetkililer, İsfahan'da durumun normal olduğunu bildirdi. İran'dan yapılan açıklamada "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük" ifadeleri kullanılırken, İsrail Ordu Sözcüsü yaşananlara ilişkin yorum yapmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:39 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:17
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        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
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        İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısının ardından 13 Nisan'da İran'ın ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesiyle bölgedeki tansiyon artmıştı.

        Günlerdir İsrail'in İran saldırısına yanıt verip vermeyeceği konuşulurken İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

        Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

        İRAN: FÜZE SALDIRISI YOK

        Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İsfahan'da durumun normal olduğunu belirterek, "Füze saldırısı yok. 3 İHA imha edildi" ifadelerini kullandı.

        İran, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük" açıklamasında bulundu.

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        İran devlet televizyonu, patlama sesinin nedeninin hava savunma sisteminin aktive edilmesi olduğunu bildirdi.

        Devlet haber ajansı IRNA, İran'ın hava savunma sistemlerinin olası hava tehditlerine karşı önlem olarak birçok bölgede devreye alındığını bildirdi.

        İsrail'in İran'a yönelik bu saldırısı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın CNN'e İsrail'in İran'a karşı herhangi bir askeri eylemde bulunması halinde tepkisinin "hemen ve üst düzeyde" olacağını söylemesinden saatler sonra geldi.

        İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

        İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

        "NÜKLEER TESİS GÜVENDE"

        IRNA, "Bazı olası hedeflerle başa çıkmak için ülkenin bazı bölgelerinde hava savunmasının etkinleştirilmesinin ardından, şu ana kadar herhangi bir hava tehdidinin neden olduğu büyük ölçekli bir saldırı veya patlamanın bildirilmedi" açıklamasında bulundu.

        Iran Devrim Muhafızları, İsrail saldırısında Dimona Nükleer Tesisi'nin zarar görmediğini söyleyerek, "Bu iddialar kamuoyunu aldatmaya yönelik psikolojik savaş" açıklamasını yaptı.

        Önemli nükleer tesislere sahip kritik bir merkez olan İsfahan'da yapılan kapsamlı kontroller, tüm hassas askeri ve güvenlik tesislerinin güvende olduğu belirtildi.

        Saldırının gerçekleştiği İsfahan, başkent Tahran'a 451 km mesafede
        Saldırının gerçekleştiği İsfahan, başkent Tahran'a 451 km mesafede

        İRAN UÇUŞ KISITLAMASINI KALDIRDI

        İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirildi.

        Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, İran, İsfahan'daki bir askeri üs yakınlarında yaşanan patlamanın ardından uygulamaya konan uçuş kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.

        Sözcü, "Havalimanlarına uygulanan operasyonel kısıtlamaların kaldırıldığını ve havayollarının tarifeli uçuş yapmasına izin verildiğini duyuyoruz." dedi.

        İran'ın başkenti Tahran'ın iki büyük havalimanı olan Mehrabad Havalimanı ve İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda bugün erken saatlerde durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

        İran daha önce Batı, Kuzey Batı ve Güney Batı'nın havalimanları olan Tahran, İsfahan ve Şiraz şehirlerine giden tüm uçuşları geçici olarak askıya almıştı.

        AMERİKAN MEDYASI: İSRAİL İRAN'A YÖNELİK SALDIRI DÜZENLEDİ

        Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

        İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

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        Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

        ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

        CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

        İSRAİL ABD'Yİ BİLGİLENDİRMİŞ

        Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

        Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise söz konusu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamadı.

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