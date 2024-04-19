Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ın İsfahan kentine düzenlediği drone saldırısının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.

Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."

Ne olmuştu?

1 Nisan'da İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluğuna saldırması ve 7 komutanın hayatını kaybetmesi, uzun süredir desteklediği gruplar aracılığıyla İsrail'le çatışan İran'ın politika değiştirmesine neden oldu. İran 13 Nisan'da ilk defa kendi topraklarından İsrail'e bir saldırı düzenledi.

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1 ve 13 Nisan'daki karşılıklı saldırıların ardından iki ülkenin de ne yapacağı uzun süre konuşulurken, ABD ve Batı ülkelerinden İsrail'e, 13 Nisan saldırısına soğukkanlı yaklaşması tavsiyesi verildi.

Netanyahu yönetimi ise bugün, İran'ın 'nükleer tesislerinin yoğun olduğu' İsfahan kentine bir saldırı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı bulunmazken, hiçbir nükleer tesisin de hasar almadığı kaydedildi.