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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması

        Son dakika haberi Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından bir açıklama yayımladı. Bakanlık, gelişmelerin kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu belirterek her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:49
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        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ın İsfahan kentine düzenlediği drone saldırısının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

        Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.

        Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

        Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."

        Ne olmuştu?

        1 Nisan'da İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluğuna saldırması ve 7 komutanın hayatını kaybetmesi, uzun süredir desteklediği gruplar aracılığıyla İsrail'le çatışan İran'ın politika değiştirmesine neden oldu. İran 13 Nisan'da ilk defa kendi topraklarından İsrail'e bir saldırı düzenledi.

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        1 ve 13 Nisan'daki karşılıklı saldırıların ardından iki ülkenin de ne yapacağı uzun süre konuşulurken, ABD ve Batı ülkelerinden İsrail'e, 13 Nisan saldırısına soğukkanlı yaklaşması tavsiyesi verildi.

        Netanyahu yönetimi ise bugün, İran'ın 'nükleer tesislerinin yoğun olduğu' İsfahan kentine bir saldırı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı bulunmazken, hiçbir nükleer tesisin de hasar almadığı kaydedildi.

        İsrail'den henüz bir açıklama gelmezken, savaş kabinesi üyesi Bakan Ben Gvir, kendi sosyal medya hesabından, "Zayıf!" yazan bir paylaşımla saldırının ölçeğinin küçüklüğünü eleştirdi.

        İran tarafı ise acil bir misilleme planlarının olmadığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları, hiçbir nükleer tesisin vurulmadığını ve aksi iddiaların kamuoyunu yanıltmak amaçlı yapıldığını açıkladı.

        Dünyadan tepkiler

        G7 ülkeleri ortak bir açıklama yayımlayarak her iki ülkeyi de çatışmadan kaçınmaya ve gerilimi azaltmaya davet etti.

        G7'nin yanı sıra Ürdün ve BAE'den de 'iki ülke arasındaki gerilimin son bulması' çağrısı yapıldı.

        İran'ın müttefiklerinden Çin de bir açıklama yaparak, gerilimin tırmanmamasını istediğini bildirdi.

        Neden İsfahan hedefte?

        İran'ın ikinci büyük kenti İsfahan'ın olası bir hedef olarak seçilmesi, kentin çevresinde çok sayıda askeri üs bulunması nedeniyle"kritik" olarak nitelendiriliyor.

        Hedeflerin İran'ın nükleer silah inşa ettiğine inanılan yere oldukça yakın olduğu öne sürülürken, saldırının "büyük ölçüde bir güç ve niyet gösterisi" olduğu iddia ediliyor.

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