Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
Esnerken gözlerinizin sulanması olağandışı bir durum değildir. Bu gözyaşlarına alerjiler ve yüzünüzdeki kas kasılmaları gibi çeşitli şeyler neden olabilir. Sizin için esnerken gözümüzden yaş gelmesinin nedenlerini derledik. İşte, merak edilenler...
Esneme istemsizdir ve amacı tam olarak belli değildir, ancak gün içinde neredeyse herkes kendini esnerken bulur! Kimi zaman esneme yorgunluğumuzu dışarı vurmak için çok rahatlatıcı olurken bazen de onu bastırmaya veya saklamaya çalışırız. Ve bazılarımızın da esnerken gözleri yaşarır. Peki neden? İşte, esnerken gözümüzden yaş gelmesinin sebepleri!
NEDENİ KURU GÖZLER OLABİLİR!
Esnerken büyük bir çoğunluğun gözleri sulanır bunun temelinde ise yüz kaslarının gerilmesi yatar. Gerilen kaslar gözlerinizi buruşturur ve bu da göz yaşınızın akmasına sebep olur. Esnerken gözleriniz normalden fazla sulanıyorsa bunun nedeni kuru gözler olabilir.
GÖZ SULANMASININ SEBEPLERİ
1. BEYİN ISISININ DÜŞMESİ
Araştırmalar esnemenin beyin ısısını düşürdüğünü iddia ediyor. Esneme esnasında gözlerde yaşanan kasılmanın kafatasındaki ısının dağılmasında rol oynayabileceği teorileşti.
2. YÜZ BASINCI
Esnerken yüz kaslarınızın (göz çevreniz de dahil) kasıldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu, gözyaşı üreten bezler üzerinde baskı oluşturur ve siz farkına bile varmadan gözleriniz yaşlarla dolar. İlk etapta gözlerinizin sulanmasına yatkınsanız, esnerken gözyaşı dökme olasılığınız daha yüksek olabilir.
3. KURU GÖZ SENDROMU
Kulağa tuhaf gelse de aşırı sulanan gözler kuru gözlerden kaynaklanabilir. Kuru göz sendromu, gözlerinizin, gözlerinizi yeterince koruyacak kadar kaliteli yağlama üretmemesidir. Bu da sulu gözyaşlarının aşırı üretimine yol açar. Kuru göz sendromunuz varsa, basit bir esneme hareketi bile gözleriniz sulanmaya neden olabilir.
4. SOĞUK VEYA KURU HAVA
Bazen esnerken gözyaşı döktüğünüzü fark edebilirsiniz, ancak her zaman değil. Bu değişiklik aynı anda meydana gelen diğer faktörlerden kaynaklanabilir. Örneğin: Soğuk veya kuru hava, vantilatörler veya klima, toz koku sprey.
ESNERKEN HERKESİN GÖZÜ SULANIR MI?
Bu sorunun en basit cevabı hayır, kimilerinin gözünde herhangi bir sulanma belirtisi bile olmayabilir. Kuru gözlerin göz yaşına sebep olabileceği gibi göz yaşı üretimini çok zorlaştırması da olasıdır. Eğer kuru gözlere sahipseniz esnerken gözünüzün yaşarmaması da normaldir.
ESNERKEN GÖZ SULANMASI NASIL ÖNLENİR?
Esnerken gözlerinizin sulanmasını önlemek için muhtemelen yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Alerjiler, kuru göz sendromu veya diğer göz rahatsızlıkları için tedavi görmek durumu iyileştirebilir. Kendinizi esnemekten de alıkoyamazsınız, ancak iyi ve kaliteli bir uyku çekerek ve sıkıldığınızda veya halsiz olduğunuzda etrafta dolaşarak esnemeyi azaltabilirsiniz.
Kaynak: Health Line