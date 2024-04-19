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        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!

        Ankara Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 45 kent için "sarı" alarm verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:23
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        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
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        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        MARMARA VE EGE'DE GECE BAŞLAYACAK

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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        SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT

        Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        MARMARA'DA METREKAREYE 70 KG YAĞIŞ DÜŞECEK

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

        45 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda ise 45 kent için "sarı" alarm verildiği; fırtına ve sağanak yağışa karşı dikkatli olunması istendiği yer aldı.

        Bursa'da yarın 03.00'dan başlayıp 23.00'a kadar sürmesi beklenen sarı uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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