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        Namaz kılarken kalp krizi geçirip, öldü

        ISPARTA'da camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Barış Aşık, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:25
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        Namaz kılarken kalp krizi geçirip, öldü
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        ISPARTA'da camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Barış Aşık, hayatını kaybetti. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 14 Nisan günü Yalvaç ilçesindeki Devlethan Camii'nde meydana geldi. Akşam namazı için camiye giden Barış Aşık, cemaatle birlikte namaz kılarken bir anda yere yığıldı. Aşık'ın yanında bulunan 2 kişi, müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barış Aşık, kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Aşık'ın cenazesi 15 Nisan'da vefat ettiği Devlethan Camii'nde kılınan namazın ardından Kızılca Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Aşık'ın ayaktayken bir anda yere yığıldığı, yanındaki 2 kişinin ise ona müdahalede bulunduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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