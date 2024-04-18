Namaz kılarken kalp krizi geçirip, öldü

Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Aşık'ın ayaktayken bir anda yere yığıldığı, yanındaki 2 kişinin ise ona müdahalede bulunduğu görülüyor.

Olay, 14 Nisan günü Yalvaç ilçesindeki Devlethan Camii'nde meydana geldi. Akşam namazı için camiye giden Barış Aşık, cemaatle birlikte namaz kılarken bir anda yere yığıldı. Aşık'ın yanında bulunan 2 kişi, müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barış Aşık, kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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