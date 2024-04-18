"Dünyanın en büyük seçimi": Hindistan'da 6 hafta sürecek genel seçimler yarın başlıyor

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

Son seçimlerden galip çıkan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile 30'dan fazla muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışacak.

Eyaletlerin farklı zamanlarda oy kullanacağı seçim sürecinde, yaklaşık 968 milyon seçmen Halk Meclisi üyelerini seçmek için yarın oy kullanmaya başlayacak.

Sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak seçim, 7 aşamadan oluşacak ve yaklaşık 6 hafta sürecek. Ülke tarihindeki en uzun seçim Ekim 1951-Şubat 1952 arasında yapılmış, 4 ay sürmüştü.

PARTİLER HALK MECLİSİNİN 543 SANDALYESİ İÇİN YARIŞIYOR

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da parlamentonun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunuyor. Seçimleri beş yılda bir yapılan Halk Meclisinde 545 sandalye yer alıyor.

Seçimlerde partiler Halk Meclisinin 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi de "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor.

Kalan 2 sandalyenin sahibiyse cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki İngiliz toplumu üyeleri arasından seçiliyor.

Bir siyasi partinin veya ittifakın hükümet kurabilmesi için en az 272 sandalye kazanması gerekiyor. Çoğunluğu elde eden parti hükümeti kurarak adaylarından birini başbakan olarak atıyor.