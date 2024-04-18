Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
Mersin'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentte bir tamirhaneye düzenlenen operasyonda parçalara ayrılmış lüks araçlar bulundu. Yedek parça için kullanılan araçlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de gümrük kaçağı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tamirhaneye operasyon düzenledi.
Adreste, yedek parça olarak satışa sunulması için parçalanan gümrük kaçağı 2 otomobil ve 2 cip ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.