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        Babasını öldüren engelliye ev hapsi

        ISPARTA'dakıyafetlerini sobada yakmaya çalıştığı için kendisine kızıp, odunla eline vuran babası Süleyman Yıldırım'ı (79) öldüren konuşma ve zihinsel engelli Kamil Yıldırım'a (39), ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:10
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        Babasını öldüren engelliye ev hapsi
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        ISPARTA'dakıyafetlerini sobada yakmaya çalıştığı için kendisine kızıp, odunla eline vuran babası Süleyman Yıldırım'ı (79) öldüren konuşma ve zihinsel engelli Kamil Yıldırım'a (39), ev hapsi cezası verildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde meydana geldi. Çocukluğunda geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma ve zihinsel engeli olan Kamil Yıldırım, kıyafetlerini sobaya doldurup yakmaya çalıştı. Bu nedenle tartıştığı babası Süleyman Yıldırım, odunla oğlunun eline vurdu. Bu sırada Kamil Yıldırım, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Karın, göğüs ve sol el bileğinden 4 bıçak darbesi ile yaralanan Süleyman Yıldırım, sevk edildiği Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Engelli oğluna zaman zaman şiddet uyguladığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yıldırım'ın cenazesi köyde toprağa verilirken, Kamil Yıldırım gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, zihinsel engeli nedeniyle ev hapsi cezası uygulandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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