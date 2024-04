İstanbul Film Festivali'nde görmek istediğim 10 film

BAŞLANGIÇ

(Origin) ‘Selma’ (2014) ve ‘A Wrinkle in Time’ (2018) gibi filmleriyle tanınan Ava DuVernay’in yönettiği ‘Başlangıç’, Isabel Wilkerson’ın ‘Toplumda Kast Sistemi: Bizi Bölen Yalanlar’ (Caste: The Origins of Our Discontents) adlı otobiyografik kitabından yapılan bir uyarlama… Wilkerson, yaşadığı trajedinin ardından filme adını veren kitabını yazmak için bir yolculuğa çıkıyor. Film, Wilkerson’ı günümüz toplumsal yapılarına kast sistemi üzerinden ışık tutan kitabını hazırlayıp yazarken, Hindistan, Almanya ve ABD’ye yaptığı araştırma gezilerinde takip ediyor. Ödül sezonunda adı potansiyel Oscar adayları arasında anılan ‘Başlangıç’, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde yaptı. Afrika Amerika Film Eleştirmenleri Derneği’nin En İyi Dram, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Filmde Isabel Wilkerson’ı Aunjanue Ellis canlandırıyor.