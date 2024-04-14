İstanbul Film Festivali'nde görmek istediğim 10 film

ÖLMEK

(Sterben) Tecrübeli Alman sinemacı Matthias Glasner’in yazıp yönettiği ‘Ölmek’, geçtiğimiz Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve Alman Sanat Sinemaları ödüllerini kazandı, olumlu eleştiriler aldı. Glasner, herkesin birbirinden uzaklaşıp kendi dünyasında yaşadığı Lunies ailesinin mecburen bir araya gelmesi üzerine kuruyor filmini. Demans hastası eşini bakımevine yatırarak ferahlayan Lissy, özgürlüğün tadını uzun süre çıkaramayacağını öğreniyor. Sağlık sorunları nedeniyle çok fazla ömrü kalmadığı söyleniyor kendisine. 40 yaşlarındaki oğlu orkestra şefi Tom, ‘Ölmek’ adındaki yeni bestesi üzerinde çalışıyor. Alkol bağımlısı kızı Ellen ise evli bir erkekle ilişki yaşıyor. Ana annenin yaklaşan ölümü aile bireylerini çaresiz şekilde yeniden bir araya getiriyor. Son sözü festival bültenine bırakalım: ‘Yönetmen Matthias Glasner, duygu ya da sefalet sömürüsünün zekice üstesinden gelen; yaşam, ölüm ve aradaki her şey hakkındaki bu acımasız ve harika komedi-dramda, işlevsiz bir aile üzerinden yaşamın bir parçası olan ölümü ele alıyor.’