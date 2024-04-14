Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı kentlerde sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesinin devam ettiği kaydedildi
Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.
Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Fotoğraf: AA