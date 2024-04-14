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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji duyurdu! Yurdun doğusunda sağanak yağış, Doğu Anadolu'da çığ riski sürüyor - Son dakika haberi

        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı kentlerde sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesinin devam ettiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 09:37
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        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
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        Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

        Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 23°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Bulutlu 17°

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

        Fotoğraf: AA

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