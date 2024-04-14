Petrol fiyatlarında savaş etkisi

Orta Doğu'da son yılların en büyük krizlerinden biri yaşanıyor. İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde yanıt geldi. İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırı düzenledi.

Bölgede baş döndürücü hızla yaşananların, yeni haftada piyasalara nasıl etki edeceği merak ediliyor.

İşte sıcak gecenin sıcak saatleri Haberi Görüntüle

Fakat, İran'ın İsrail'e saldırısında hemen önce, petrol piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı bile.

Öyle ki, WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 86 dolara yükseldi. Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma ihtimalinin daha fazla arz kesintisi korkusunu artırmaya devam etmesiyle, petrol fiyatları 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesinde kapanmış oldu.