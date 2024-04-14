Son dakika haberi İran: Saldırı sonuçlandı
İsrail'e düzenlenen saldırıların tamamlandığını açıklayan İran, "Saldırı sonuçlandı, İsrail bir hata daha yaparsa mücadele daha şiddetli olur" ifadelerini kullandı
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıların sonuçlandığını açıkladı. Açıklamada "İsrail bir hata daha yaparsa tepki sert olacak" dendi.
İRAN'DAN BALİSTİK SALDIRI İDDİASI
Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etmişti.
IRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına misilleme olarak İsrail'e yönelik kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını açıklamıştı.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
İran’ın İsrail’e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.
ABD MÜDAHALE ETTİ
AP haber ajansı, İran’ın İsrail’e fırlattığı İHA’lardan bazılarının ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
İNGİLTERE: HAVA SALDIRILARINI ÖNLEYECEĞİZ
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ortadoğu’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri jetlerinin menzilindeki bütün hava saldırılarını önleyeceğini duyurdu.
SALDIRILARDA ÖLEN YOK
İsrail’deki ilk yardım teşkilatı Magen David Adom, saldırılarda şu ana kadar ölen olmadığını bildirdi.