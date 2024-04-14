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        Haberler Dünya İsrail: Saldırılarda bir askeri tesis hafif hasar gördü 1 kişi yaralandı

        İsrail: Saldırılarda bir askeri tesis hafif hasar gördü 1 kişi yaralandı

        İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından açıklama yapan Tel Aviv, saldırılarda 1 kişinin yaralandığını, bir askeri tesisin hafif hasar gördüğünü duyurdu. Açıklamada İran tarafından 200'den fazla İHA ve füze atıldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 03:22 Güncelleme: 14.04.2024 - 03:44
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        İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı
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        İran, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı başlattı, İsrail, savaş kabinesini toplarken, Beyaz Saray İsrail'e desteğini açıkladı.

        İSRAİL'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        İsrail'den yapılan açıklamada saldırılarda 1 kişinin yaralandığı, bir askeri tesisin hafif hasar gördüğü duyuruldu. Açıklamada İran tarafından 200'den fazla İHA ve füze atıldığı belirtildi...

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