İsrail'de patlama ve siren seslerinin ardından halk sığınaklara koştu
İsrail'de yer yer patlama sesleri ve kentlerde çalan siren sesleri halkta paniğe yol açtı. İsrailli vatandaşlar sığınaklara hücum etti. ABD, İsrail'deki elçilik çalışanları ve ailelerini uyararak 'sığınaklara girin' çağrısında bulundu
İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından İsrail'deki kentlerde siren ve patlama sesleri duyuldu. ABD, İsrail'deki elçilik çalışanları ve ailelerini uyararak 'sığınaklara girin' çağrısında bulundu.
KABİNE TOPLANTISI SIĞINAKTA YAPILDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında toplanan savaş kabinesi sığınakta toplantı yaptı.
HALK SIĞINAKLARA AKIN ETTİ
İsrail kentlerinde duyulan patlama ve siren sesleri ülkede yaşayan halkta paniğe yol açtı. İsrailliler sığınaklara adeta hücum etti.