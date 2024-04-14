İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak: Saldırıyı kınıyoruz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.