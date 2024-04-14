Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak: Saldırıyı kınıyoruz

        İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak: Saldırıyı kınıyoruz

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e düzenlemiş olduğu İHA saldırısını kınadıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den ilk açıklama: Kınıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #Rishi Sunak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e saldırdı
        İran, İsrail'e saldırdı
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest