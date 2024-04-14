İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak: Saldırıyı kınıyoruz
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e düzenlemiş olduğu İHA saldırısını kınadıklarını açıkladı
Giriş: 14.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:02
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.
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