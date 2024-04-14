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        Haberler Gündem Güncel Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik

        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik

        Bayram tatili sonrası dönüşe geçenler 'kilit kavşak' denilen Kırıkkale'de de trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece saatlerinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:01
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        Razaman Bayramı tatilinden dönenler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

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        DHA'nın haberine göre Kırıkkale'de Ramazan Bayramı sonrası kara yollarında dönüş trafiği yaşanıyor.

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        Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönünde araç trafiği görüldü.

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        Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; hasarlı kazalar da meydana geldi.

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        Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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