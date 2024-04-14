Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 32. hafta mücadelesinde bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken küme düşme hattında bulunan Fatih Karagümrük de bu müsabakadan galibiyetle çıkma niyetinde. Hafta içinde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlıklara bir yenisi daha eklenirken bu müsabakaya sekiz eksikle çıkacak olan İsmail Kartal da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.04.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        2

        Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        3

        Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

        4

        FENERBAHÇE'DE SEKİZ EKSİK VAR

        Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 8 eksik bulunuyor.

        5

        Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.

        6

        Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        7

        Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

        8

        VAR KOLTUĞUNDA YABANCI OTURACAK

        Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmalarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağını açıkladı.

        9

        İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarından yapılan VAR talebinin ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildiği belirtilirken, aynı zamanda İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR destekçisi de müsabakada görev alacak.

        10

        MUHTEMEL 11

        LIVAKOVIC

        11

        OSAYI

        12

        BONUCCI

        13

        ÇAĞLAR

        14

        FERDİ

        15

        İSMAİL

        16

        KRUNIC

        17

        İRFAN CAN

        18

        FRED

        19

        TADIC

        20

        DZEKO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı
        İsrail: Saldırılarda 1 kişi yaralandı
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        AB ve bazı ülkelerden İran'a kınama
        AB ve bazı ülkelerden İran'a kınama
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        İran'ın operasyonunun adı nereden geliyor?
        İran'ın operasyonunun adı nereden geliyor?
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu