Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yollar ayrıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

500 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Beşiktaş, Fernando Santos'a feshi bedeli olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlılar, 500 bin Euro'luk tazminat bedelini fesih yapılan tarihten itibaren beş aylık taksitlerle ödeyecek. Bunun dışında bir ödeme gerçekleştirilmeyecek.

Ligde kötü gidişatına son veremeyen ve galibiyet hasreti beş maça çıkan siyah-beyazlılarda Portekizli teknik direktör de kötü gidişata son veremedi. Sezona Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcıdan sonra kısa bir süre Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay görev yapmıştı. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den sonra başkanlığa Hasan Arat'ın gelmesinin ardından Çalımbay ile yollar ayrılmış; Ocak 2024'te Fernando Santos teknik direktörlüğe getirilmişti. "Beşiktaş'a yakışmıyordu" Haberi Görüntüle Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı 13 lig maçında sadece 4 galibiyet alabilirken toplamda 16 puan elde etti. REKLAM