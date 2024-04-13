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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi

        Beşiktaş'ta Ocak 2024'te göreve gelen Fernando Santos'la yollar ayrıldı. Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda kötü gidişata son verilememesi üzerine Portekizli teknik direktörün görevine son verildi. Beşiktaş sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağını da duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 22:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:28
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        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
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        Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yollar ayrıldı.

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        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

        Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

        500 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

        Beşiktaş, Fernando Santos'a feshi bedeli olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlılar, 500 bin Euro'luk tazminat bedelini fesih yapılan tarihten itibaren beş aylık taksitlerle ödeyecek. Bunun dışında bir ödeme gerçekleştirilmeyecek.

        Ligde kötü gidişatına son veremeyen ve galibiyet hasreti beş maça çıkan siyah-beyazlılarda Portekizli teknik direktör de kötü gidişata son veremedi.

        Sezona Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcıdan sonra kısa bir süre Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay görev yapmıştı.

        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den sonra başkanlığa Hasan Arat'ın gelmesinin ardından Çalımbay ile yollar ayrılmış; Ocak 2024'te Fernando Santos teknik direktörlüğe getirilmişti.

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        Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı 13 lig maçında sadece 4 galibiyet alabilirken toplamda 16 puan elde etti.

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        FERNANDO SANTOS KİMDİR?

        Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan Fernando Santos, Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 maça çıktı.

        Sporculuk kariyerinin yanında elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi alan Santos, Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yaptı.

        Yunanistan'da AEK, PAOK ve Panathinaikos'u çalıştıran Fernando Santos, daha sonra Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarında görev almıştı.

        Tecrübeli teknik adam, özellikle Portekiz milli takımıyla elde ettiği başarılarla dikkati çekmişti. Portekiz, Santos yönetiminde 2016 yılında Avrupa, 2019 yılında da Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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