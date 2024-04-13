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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız yazdı: "Beşiktaş'a yakışmıyordu" - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: "Beşiktaş'a yakışmıyordu"

        Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yollar resmen ayrıldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'taki kötü gidişatı kaleme aldı: "Beşiktaş'a yakışmıyordu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:17
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        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
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        Sezona kötü başlayan, teknik direktör değişiklikleri yaşayan, yeni bir yönetim seçen Beşiktaş beklenilenin çok altında kaldı. Hasan Arat göreve gelirken büyük iddialar ortaya koymuştu. Taraftar umutlanmış, şampiyonluk yarışının içerisinde olacağını düşünmüştü.

        Eldeki kadroya bakıldığında olabilir gibi görünüyordu. Kağıt üzerinde birbirinden değerli oyuncular vardı. Hatta şu an oynayanların bir çoğunun bireysel olarak Süper Lig’in iyileri olduğunu söylemek mümkün. Fakat sezon başı yapılan yanlışları bu kez Hasan Arat yönetimi sürdürdü. Portekiz’de emekli hayatı yaşayan Fernando Santos’u kurtarıcı olarak işin başına getirdiler. Göreve gelmeden önce çok önemli bir teknik adam getireceklerini söyleyen Arat yönetimi, bula bula emekli bir adamı bulmuştu. Evinde torun bakan Santos’a Beşiktaş piyangosu vurmuştu tam olarak.

        Hiçbir çalışma yapmadan, geçmişte kalan başarısına aldanarak Santos’a kurtarıcı olarak sarıldılar. Kaldı ki, Santos uzun süredir kulüp takımı çalıştırmamıştı. Göreve geldiğinden bu yana Siyah-Beyazlı takım daha da kötü oynamaya başladı. Son 5 maç galibiyet yüzü görmedi…

        Santos’un aklı Samsunspor maçında başına geldi. Bugüne dek topu rakibe bırakan, takımı savunmaya gömen Portekizli ofansif taktikle oyuna başladı. Elinde ne kadar forvet oyuncu varsa sahaya sürdü. Hatta, son dakikalarda 4’lü forveti denedi. Cenk, Aboubakar, Semih, Muleka ile gol aradı. Bu anlayış telaşın getirdiği bir arayıştı açıkçası. Bir oyun planı olmadığının göstergesiydi.

        İlk yarı iyi oynayan, önde baskı kuran, pozisyonlar bulan Siyah-Beyazlılar genç Semih’le golü de buldu. İlk yarı atılan 13 şut, takımın coşkusunu ve inancını gösteriyordu ancak ikinci yarı bambaşka bir film izledik. Samsunspor oyuna ortak oldu. Hatta, üstünlük sağladı. Daha derli toplu pas trafiği yaptılar. Tehlikeli ataklar geliştirdiler. Maç süresince 3-4 net gol girişimlerine kaleci Mert izin vermedi.

        Son bölümde takımın oyundan kopmasının temel nedeni orta sahaydı. Gedson, Muçi, Ghezzal ve Rashica ofans olarak ne kadar beceriliyse, savunma olarak zayıflar. Rakibi durdurma, top kapma, mücadele etme gibi özellikleri yok. Böyle olunca, Samsunspor ataklarını durduramadılar. Yoruldular. Üretkenlik bir yana oyundan düştüler. Santos’un eldeki tüm forvet oyuncularını sahaya sürmesi tamamen telaşın göstergesiydi. 6 aydır oynamayan Chamberlain’e kurtarıcı olarak sarıldı. Bu seçim ne yaptığını bilmemekti. Kenar ortaları hiç yoktu.

        Beşiktaş’ı sıradan bir takım haline getiren Santos anlayışının sürmeyeceğini çok önceden dile getirmiştik. Gelecek sezon bu teknik adamla planlanamazdı. Beşiktaş yönetimi, Samsunspor beraberliğinin ardından Portekizli teknik adamı gönderdiğini açıkladı. Getirilmesi yanlıştı. Gönderilmesi geç de olsa yerinde oldu.

        Siyah-Beyazlıların ligde üçüncülük ve Kupa hedefi sürüyor. Dileriz, doğru bir isim bulurlar…

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