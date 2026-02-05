Kocaelispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Kocaelispor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam Kocaelispor'a konuk oluyor. Grupta ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, Kocaeli'de de seriyi sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar ise güçlü rakibini devirip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.
STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
SAAT: 18.00
YAYIN: A Spor
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.
Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.
KUPADAKİ 11. RANDEVU
Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşıyor.
1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.
Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.