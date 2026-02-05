Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - BJK kupa maçı canlı izle - Futbol Haberleri

        Kocaelispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Kocaelispor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam Kocaelispor'a konuk oluyor. Grupta ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, Kocaeli'de de seriyi sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar ise güçlü rakibini devirip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı

        HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

        SAAT: 18.00

        YAYIN: A Spor

        Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

        Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

        Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

        REKLAM

        KUPADAKİ 11. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşıyor.

        1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

        Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan: Hoş geldin Orhan Baba

        Orhan Gencebay, dün akşam Tarkan'ın konserini izledi. Tarkan, sahneden Gencebay'ı selamladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"