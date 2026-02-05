Kocaelispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Kocaelispor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam Kocaelispor'a konuk oluyor. Grupta ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, Kocaeli'de de seriyi sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar ise güçlü rakibini devirip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

