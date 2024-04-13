1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası! Antalya'da, dün akşam saatlerinde yaşanan teleferik kazasıyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabaha kadar süren tahliye çalışmasıyla, 15 kabinde bulunan 98 kişinin kurtarıldığını söyledi. 9 kabinde ise tahliye çalışmasının sürdüğü belirtildi. Teleferik hattının taşıyıcı direklerden birinin yerinden kopup kabine çarpması sonucu 54 yaşındaki Memiş Gümüş hayatını kaybetmiş, 7'si olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı

Ajanslar Giriş: 13.04.2024 - 08:36 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:41 facebook

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