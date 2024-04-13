1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
Antalya'da, dün akşam saatlerinde yaşanan teleferik kazasıyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabaha kadar süren tahliye çalışmasıyla, 15 kabinde bulunan 98 kişinin kurtarıldığını söyledi. 9 kabinde ise tahliye çalışmasının sürdüğü belirtildi. Teleferik hattının taşıyıcı direklerden birinin yerinden kopup kabine çarpması sonucu 54 yaşındaki Memiş Gümüş hayatını kaybetmiş, 7'si olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattında, dün saat: 17.28 sıralarında, teleferik hattının taşıyıcı direklerden biri yerinden koparak kabine çarptı.
24 KABİN HAVADA ASILI KALDI
İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. İçinde 184 kişinin bulunduğu 24 teleferik kabini ise havada asıldı kaldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Parçalanan kabinde bulunanlar metrelerce yükseklikten yere düştü. Feci olayda Memiş Gümüş (54) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
YARALANAN 10 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Tahliye sırasında yaralanan 3 kişiyle birlikte toplam 10 yaralı tedavi altına alındı. Teleferik hattında asılı kalan 24 kabinde bulunan yolcularsa mahsur kaldı. AFAD ve birçok yardım kuruluşuna ait 500'ün üzerinde kurtarma personeli olayın hemen ardından tahliye çalışmasına başladı.
YERLİKAYA: 15 KABİNDEKİ 98 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mahsur kalan 184 vatandaştan 98'inin kurtarıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
"543 PERSONEL İLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"Hayatını kaybeden Memiş Gümüş, 54 yaşındaydı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yerlikaya, yaşanan faciayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldığını söyledi.
MSB: 1 ADET AS-532 COUGER GÖREVLENDİRİLDİ
MSB: Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi.
Havada kalan 9 kabinde kurtarma çalışması devam ediyor.