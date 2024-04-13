Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'da bulunduğu belirtildi. Gümüş'ün (54), olaydan yaralı olarak kurtulan eşi ve iki çocuğuyla ilk kez teleferiğe bindikleri ortaya çıktı.

Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden 54 yaşındaki Gümüş'ün cenazesi, akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. REKLAM Aynı kabinde bulunan ve olayda yaralanan eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de tedavileri sürüyor.