Gün nasıl başlarsa öyle gider... Sabahları güne erken ve enerjik başlamak için bunları yapın!
Gün içinde uyanık ve enerjik kalmak için ilk adım güne enerjik başlamayı becerebilmek... Yeni güne erkenden başlamak zorunda olanlar ya da gün içinde enerji kaybı yaşadığını düşünenler, bu haberimiz sizin için!
Her gün milyonlarca insan sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp yeni günü yaşamaya başlıyor ancak kaçı günü enerjisi düşmeden ve uykulu hissetmeden bitirebiliyor? "Pek çoğumuz sabah erkenden kalkmayı bile beceremiyoruz" dediğinizi duyar gibiyim... Hadi gelin sabahları erkenden kalkmamıza ve gün boyu enerjik hissetmemize yardım edecek ipuçlarına beraber bakalım.
GECEYİ UYKUYLA DEĞERLENDİRİN
Erken kalkmak için herkesin aklına gelecek en basit yöntemle başlıyoruz: Erken uyuyun ki erken uyanabilesiniz... Vücudunuzun biyolojik döngüsünü tamamlamak için uykuya ihtiyaç duyduğunu unutmayın ve hemen elinizdeki telefonu komidinin üzerine bırakın!
İYİ UYUMAK ŞART
Eğer uykuya gitme saaitiniz ile uyanma saatinizi her gün aynı saate sabitleyebilirseniz erken kalkmanız daha kolay olacaktır çünkü vücut öğrenir! Sağlıklı bir uyku hem beden bağlığınız hem de mental sağlığınız için çok önemli bu yüzde her gece aynı saatte uyumaya her sabah ise aynı saatte uyanmaya dikkat etmelisiniz.
UYKU ÖNCESİ YEMEKLERE SON
Uykuya hazırlamanız gereken tek yer beyniniz değil, midenizi de uykuya hazırlamalı ve uykudan önce bir şey yememelisiniz. Eğer bir şey yerseniz vücudunuz uyku moduna geçmekte zorlanacak mideye giren yeni besinleri sindirmek için çalışmaya başlayacaktır! Vücudunuzun dinlenme ve aksaklıkları onarma moduna geçmesine izin vermelisiniz. Aksi durumda ertesi gün yorgun ve kötü hissetmekten kurtalamayacaksınız.
ERKEN UYANMAK İÇİN KAFEİNE BİRAZ ARA!
Sabah uyanır uyanmaz burnuna kahve tutanlardan mısınız? Maalesef kafein sabahları yataktan zor çıkmanıza neden olan şeylerin başında geliyor. Gün içindeki kahve ve çay tüketimiz ne kadar çoksa vücuda giren kafein oranı da o denli çoktur. Eğer öğleden sonra kafein alımını durdurabilirseniz sabahları daha kolay uyanabilirsiniz.
NEDEN ERKEN KALKMALISINIZ?
Gündelik yaşamda farkında olmadığımız pek çok eylemde o eylemle ilgili duygusal ağırlığımız belirleyici olur. Yani, eğer sabah erken kalkmakla ilgili kendinize iyi bir neden bulabilirseniz güne başlamak siziniçin zannettiğiniz kadar zor olmayacak. Belki bir yürüyüş, belki size iyi geleceğini düşündüğünüz başka bir şey ama sizi yataktan çıkaracak güzel bir sebep şart!
SPOR YAPMAYI DENEYİN!
Güne erken başlamayı ve daha da önemlisi erken ve enerjik başlamayı kolaylıştıracak en önemli şey spordur. Eğer sabahları uyanıp biraz egzersiz yapmayı denerseniz hem hızlıca uyanacak hem de gevşeyen kaslarınız ve rahatlayan zihninizle gün içinde kendinizi iyi hissetmeye devam edeceksiniz. Ayrıca sporu öğleden sonra ya da akşam saatlerinde yapmayı düşünürseniz bu da uykuya dalmanızı kolaylaştıracak ve yine sabah erken kalkmanıza yardımcı olacaktır.
ALARM YATAKTAN UZAK OLSUN!
Çok fazla insan erken saatlerde çalan alarmını kapatıp uyumaya devam etmekten şikayetçi. Erken kalkmak için alarmı yatağınızdan uzak bir yere koymanız işe yarayabilir çünkü alarmı kapatmak için bile yatağınızdan çıkmak dolayısıyla uyanmak zorunda kalacaksınız!
YATAĞA STRESLİ GİRMEYİN
Stres maalesef gece uykuya dalmanızı da sabah erkenden uyanmanızı da çok zorlaştırır. Bu yüzden eğer stresli bir yapınız varsa uyumadan önce çeşitli bitki çaylarıyla kendinizi gevşetmeye çalışabilirsiniz...
KAHVALTIYI ÖNEMSEYİN!
Güne enerjik devam etmek için iyi bir kahvaltıya ihtiyacınız var! Sabahları güne başlarken kahvenizi simit ya da poğaçayla geçiştirmeyin, basit kahvaltılıklar da olsa kendinize bir kahvaltı hazırlamaya çalışın. Gün içindeki tüm enerjinizi bu kahvaltıda depolayacaksınız!