NEDEN ERKEN KALKMALISINIZ?

Gündelik yaşamda farkında olmadığımız pek çok eylemde o eylemle ilgili duygusal ağırlığımız belirleyici olur. Yani, eğer sabah erken kalkmakla ilgili kendinize iyi bir neden bulabilirseniz güne başlamak siziniçin zannettiğiniz kadar zor olmayacak. Belki bir yürüyüş, belki size iyi geleceğini düşündüğünüz başka bir şey ama sizi yataktan çıkaracak güzel bir sebep şart!