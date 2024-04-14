'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Atilla’nın Karsu’nun çalıştığı kitapçının hemen yanında Cennet Kafe’yi açması dikkat çekerken, Hasan ve Filiz’in birlikte pikniğe gittiği romantik anlar tanıtıma damgasını vuruyor. Atilla’nın Hasan’a “Lale’den boşanacağım, Karsu’yla hayatımın kalanını geçireceğim!” sözleriyle rest çekmesi ise baba-oğul arasında neler yaşanacağına dair merakı artırıyor.

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'SANDIK KOKUSU’NUN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Adnan’ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam peşinde olan Irmak, Adnan’ın şirket bilgisayarına girmeye çalışarak açığını aradı. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, onunla görüşme ayarladı ve Hasan’a Filiz’in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan’ın dikkatini işten çok Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çekti. Karsu’yu kaçırıp bir otel odasına götüren Atilla, kendisine dair tüm gerçekleri anlattı. Duydukları karşısında şoke olan Karsu, "Boşan, sonra konuşalım!" dedi. Filiz ve Türkan, Hasan’ın davetlisi olarak çiftliğe sıra gecesine gittiler. “Nemrud’un Kızı” türküsü çalarken Hasan ve Filiz birbirlerine aşk dolu bakışlar attı. Filiz ve Türkan’ı sıra gecesine davet ettiği esnada Hasan’ın ziyaretine Atilla geldi. Atilla, Hasan’a Karsu’ya aşık olduğunu ve Lale’den boşanmak istediğini söyledi. Kabul etmediği takdirde, baş düşmanları Kadir’e teslim olacağını söyleyerek babasını kendi canıyla tehdit etti. Çalışma odasında Atilla ve Hasan’ın konuştuğu esnada, odadan içeri birisi girdi. İkiliyi kimin gördüğü şimdiden merak konusu oldu.