Müzisyen Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan Günhan, üç kez kanseri yendi. Dördüncü kez kansere yakalanan evli ve bir çocuk babası Şakir Önen Günhan, beş gün önce özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan'ın cenazesi yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.