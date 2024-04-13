Müzisyen Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti
Türk halk müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, 82 yaşında hayata veda etti. Müzisyen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi.
Tedavi altına alınan Günhan, üç kez kanseri yendi. Dördüncü kez kansere yakalanan evli ve bir çocuk babası Şakir Önen Günhan, beş gün önce özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan'ın cenazesi yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.