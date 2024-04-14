GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINA UYGUN DEĞİLDİ

Bazen kaybedersiniz bazen kazanırsınız ama oyun anlayışınız, felsefeniz vardır. İşte o noktada zamana ihtiyacınız olur. Fernando Santos’un ne yazık ki yapmak istediği herhangi somut bir şey yoktu. Modern futboldan bu kadar uzak ve çağın gerisinde bir teknik adam ile yola devam etmenin anlamı var mıydı? Tabii ki yoktu. Beşiktaş yönetimi bu mantalitedeki bir hocayla vakit harcamak yerine, önümüzdeki sezonun planlarını daha sağlıklı yapabilmek adına, görevine son vererek doğru bir hamle yaptı.