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        Isparta'da traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:47
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        Isparta'da traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        O.S, Yuvalı köyünde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan O.S, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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