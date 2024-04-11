Isparta'da traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
O.S, Yuvalı köyünde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan O.S, kurtarılamadı.
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