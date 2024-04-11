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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası açıklandı - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası açıklandı

        PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:32
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        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa'da oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin kararlarını açıkladı. Bugün yapılan toplantının ardından PFDK, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübün 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasını da kararlaştırdı.

        İŞTE KARARLAR

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) aldığı kararlar şöyle:

        "1- Galatasaray’ın, 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        2- Fenerbahçe’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        KETENCİ'YE HAK MAHRUMİYETİ

        Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Ahmet Ketenci’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 520 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

        NE OLMUŞTU?

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        Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edilmişti.

        Galatasaray, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçına ideal kadrosuyla çıkarken Fenerbahçe ise daha önce açıkladığı gibi U19 Takımıyla çıktı.

        Mücadelenin ilk düdüğünün ardından Galatasaray ilk atağında Icardi'yle 1-0 öne geçerken bu golün ardından santra yapılmadı ve Fenerbahçe sahadan çekildi.

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