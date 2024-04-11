Vietnamlı emlak devi 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılık davasında idam cezasına çarptırıldı

Vietnam merkezli gayrimenkul şirketi Van Thinh Phat Holdings Group'un Başkanı Lan, Vietnam'ın finans merkezi Ho Chi Minh City'de görülen davanın sonunda zimmete para geçirme, rüşvet ve bankacılık kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Emlak kraliçesi Truong My Lan, ülkenin kayıtlara geçen en büyük mali dolandırıcılığı olan 12,5 milyar dolar büyüklüğündeki suç nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Bu rakam, Vietnam'ın GSYH'sinin tek başına yüzde 3'üne denk.

67 yaşındaki Truong My Lan'ın Saigon Ticaret Bankası'ndan çektiği kredinin büyüklüğü ise 44 milyar dolar.

Lan'ın 5 Mart'ta başlayan ve planlanandan erken biten davası, iktidardaki Komünist Parti lideri Nguyen Phu Trong'un yıllardır kökünü kazıma sözü verdiği yolsuzlukla mücadele kampanyasının dramatik sonuçlarından biri oldu.

Yetkililer dava kapsamında 2 bin 700 kişinin ifade vermeye çağrıldığını, 10 devlet savcısı ve yaklaşık 200 avukatın da dava üzerinde çalıştığını söyledi.

Vietnam'da ölüm cezası çoğunlukla şiddet içeren suçlar için uygulanmakla birlikte ekonomik suçlar için de uygulanıyor. İnsan hakları grupları son yıllarda yüzlerce hükümlünün, çoğunlukla zehirli iğneyle infaz edildiğini söylüyor.

"Elbette kararı temyize götüreceğiz" diyen Thiep, Lan'ın zimmete para geçirme suçundan idama, rüşvet ve bankacılık düzenlemelerini ihlal suçlarından ise 20'şer yıla mahkum edildiğini belirtti.

Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'e konuşan bir aile üyesi, "Ne yapabileceğimizi görmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Pazarda parfüm satmaktan milyarlarca dolarlık bir imparatorluğa

Thanh Nien gazetesi, davadaki 84 sanığın üç yıl şartlı tahliyeden ömür boyu hapse kadar değişen cezalar aldığını bildirdi. Bunlar arasında dokuz yıl hapis cezası alan Lan'ın Hong Konglu işadamı kocası Eric Chu ve 17 yıl hapis cezası alan yeğeni de bulunuyor.

Lan, duruşma sırasında yargıçlara Ho Chi Minh City'deki merkez pazarda kozmetik tüccarı olarak annesine yardım ederek ticaret hayatına başladığını söyledi.

Lan daha sonra 1992 yılında Van Thinh Phat adlı emlak şirketini kurdu ve aynı yıl evlendi.

Müfettişlere göre Lan, suç ortaklarıyla birlikte, kredi kuruluşlarında büyük hisse sahipliğini sıkı bir şekilde sınırlayan kurallara rağmen düzinelerce vekil aracılığıyla etkin bir şekilde kontrol ettiği Saigon Anonim Ticaret Bankası'ndan (SCB) 12.5 milyar dolardan fazla para hortumlamaktan suçlu bulundu.

Devlet gazetesi VnExpress'in jüriden aktardığına göre, "Sanığın eylemleri yalnızca bireylerin ve kuruluşların mülkiyet yönetim haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda SCB'yi inceleme altına alarak insanların Parti ve Devlet liderliğine olan güvenini aşındırıyor." suçlaması yapıldı.