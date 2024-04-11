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        Haberler Magazin Ünlüler arasında maaile bayram akımı başladı - Magazin haberleri

        Ünlüler arasında maaile bayram akımı başladı

        Ünlüler arasında maaile bayram akımı başladı. İşte Ramazan Bayramı'nı aile büyüklerini ziyaret ederek geçiren bazı ünlüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:49
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        1

        Bazı ünlüler, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek yaz sezonunu, gittkleri tatil beldelerinde erken açtı. Bazı ünlüler ise tercihini aileleri ve akrabalarıyla geçirmeyi tercih etti.

        2

        FIRAT TANIŞ

        Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar. Ömrünüz şeker olsun.

        3

        NEŞE ERBERK

        Ana kraliçe ve merkez ekibin bir bölümünün geleneksel bayram buluşması. Herkese iyi bayramlar.

        4

        EMRE KARAYEL

        İyi bayramlar. Aramızda olmayan eş dost herkesin bayramını kutlar, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperiz. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

        5

        RIZA KOCAOĞLU

        İyi bayramlar dileriz. Benim güzel ailem.

        #Emre Karayel
        #fırat tanış
        #Neşe Erberk
        #Rıza Kocaoğlu
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