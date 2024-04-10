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        Isparta'da iki otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:29 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:29
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        Isparta'da iki otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

        A.Ü'nün kullandığı 32 DC 327 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve R.T. idaresindeki 44 NV 403 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü A.Ü'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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