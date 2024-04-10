Isparta'da iki otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.Ü'nün kullandığı 32 DC 327 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ve R.T. idaresindeki 44 NV 403 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

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