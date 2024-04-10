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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız! - Futbol Haberleri

        Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız!

        İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:29
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        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

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        İtalyan ekibi yeni kontratla 10 numaralı formayı da gelecek sezon Kenan'a teslim etmeyi planlıyor.

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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı taraftarların da büyük ilgi gösterdiği 18 yaşındaki forvet oyuncusuna son dönemde Avrupa kulüplerinin ilgisinin ardından Juventus yeni bir kontrat imzalayarak Kenan’ı kadroda tutmanın planlarını yapıyor.

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        İtalyan ekibinde 15 numaralı formayı giyen hücum oyuncusunun yeni sözleşmenin ardından 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

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        Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan Yıldız için Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, “Kenan Yıldız'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim” ifadelerini kullanmıştı.

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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya da çağrılan Kenan, Ay-yıldızlı formayı ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hırvatistan’a karşı giymişti.

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        Genç futbolcu milli formayla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino temsilcisiyle ise ligde ve kupada toplam 24 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol kaydetti.

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