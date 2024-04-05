Isparta'da arızalanan askeri helikopter acil iniş yaptı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait "UH-1" tipi helikopter, yağ kaçağı yüzünden acilen inmek zorunda kaldı.
Ardıçlı köyü Burdur Gölü kıyısı yakınlarına acil iniş yapan helikopterdeki 5 personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.
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