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        Isparta Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Başdeğirmen, vatandaşlara hitap etti

        Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, kent merkezinde vatandaşlara seslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:19 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:19
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        Isparta Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Başdeğirmen, vatandaşlara hitap etti
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        Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, kent merkezinde vatandaşlara seslendi.

        Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, beş yıl önce de aynı coşku ve sevinçle aynı ortamda buluştuklarını söyledi.

        Yine aynı şekilde vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başdeğirmen, "Görüyorum ki sizler de aynı mutluluğu yaşıyorsunuz yoksa gecenin bir saatinde, ramazan günü, iki üç saat sonra sahura kalkılacak, yarın oruç tutulacak ama kocaman bir şehir mitingi yapıyoruz. Gönülden gelen bir sevgi ve gönülden gelen istek ve bir heyecan olduğunu görüyorum." diye konuştu.

        Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getiren Başdeğirmen, şunları kaydetti:

        "Diğer belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla 2 aya yakın bir süre Isparta'ya hizmet edebilmek için mücadele verdik. O arkadaşlarımız da memleket için yapacaklarını anlattılar, yapacakları yatırımları anlattılar. 'Biz de Isparta'ya hizmet etmek istiyoruz.' dediler ama halkımız ve vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz hizmetlerden sonra, Isparta'ya bizim en iyi hizmeti vereceğimize kanaat getirerek bizim tarafımızda oyunu kullandı."

        Başdeğirmen'in karanfil dağıttığı kutlamalara AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile çok sayıda partili katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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