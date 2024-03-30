Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Isparta'da bir motosikletin çalınma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:03 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da bir motosikletin çalınma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hızırbey Mahallesi 111 Cadde'de 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı.

        Hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen İbrahim E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Motosiklet sahibine teslim edildi.

        Hırsızlık anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Isparta'da iftar programında konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Isparta'da iftar programında konuştu:
        Meral Akşener: Rahmetli Demirel bir, ben ikiyim
        Meral Akşener: Rahmetli Demirel bir, ben ikiyim
        Isparta'da Yalvaç belediye başkan adayı, seçmenin dikkatini çekmek için par...
        Isparta'da Yalvaç belediye başkan adayı, seçmenin dikkatini çekmek için par...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı